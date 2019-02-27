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Furkan Korkmaz’dan kötü haber
NBA

Furkan Korkmaz’dan kötü haber

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı.

27 Şubat 2019 13:57

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers’ta forma giyen Furkan Korkmaz’ın sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Philadelphia 76ers’tan yapılan açıklamada, 12 Şubat’ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan Furkan Korkmaz’ın sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu. Milli basketbolcunun 4 hafta salonlardan uzak kalacağı bildirildi.

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Bu sezon NBA’de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Son güncelleme 13:57 | 27 Şubat 2019
Furkan Korkmaz NBA Philadelphia 76'ers
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