SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: YSK'dan flaş oy pusulası kararı!
FIFA’dan flaş Emiliano Sala incelemesi!
Fifa

FIFA’dan flaş Emiliano Sala incelemesi!

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun bonservisinin ödenmemesiyle ilgili inceleme başlattı.

27 Şubat 2019 18:57

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın bonservisi için inceleme başlattı. FIFA’dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City’den Fransa temsilcisi Nantes’a 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönündeki başvuru üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cardiff City’nin 20 Şubat’ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmişti. 28 yaşındaki Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti. 26 Şubat 2019 Emiliano Sala`yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`nın hayatını kaybettiği uçak kazasında pilotun hatalı olduğu rapor edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:57 | 27 Şubat 2019
Cardiff City Emiliano Sala fifa nantes
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR