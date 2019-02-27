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Fenerbahçe’den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı!

Merakla beklenen ‘Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex’ çok yakında Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler belgeselin fragmanını yayınladı.

27 Şubat 2019 23:55

Fenerbahçe, HDI Sigorta’nın sponsorluğunda hazırlanan ‘Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex’in ilk fragmanını yayınladı.

Merakla beklenen belgeselin yakın zamanda Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacağı ifade edilirken Alex’in “Dünyanın neresinde olursam olayım, Fenerbahçe benimle birlikte kalbimde olacak!” sözüne de YouTube’da yapılan paylaşımda yer verildi.

Sosyal medyada gündeme damga vuran ve merak uyandıran fragman kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

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Son güncelleme 23:55 | 27 Şubat 2019
alex de souza Fenerbahçe
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