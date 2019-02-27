Fatih Terim’den İstiklal Marşı çıkışı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor’a konuk olan Galatasaray, 4-2 mağlup olmasına rağmen evindeki maçı 2-0 kazandığı için tur atlayan takım oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı futbolcu oynattığı eleştirilerine yanıt verdi. Fatih Terim, 9 yerli oyuncu ile maça çıktıklarını hatırlatarak “Burada İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı” yorumunda bulundu.

Yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Fatih Terim “Futbol ciddi bir oyun… Bunu en iyi futbolcuların bilmesi lazım… Herhalde iki gol bulunca turu geçtiklerini zannettiler. Ne olursa olsun oynayan futbolcuların maçı buraya getirmemeleri lazımdı. Buna rağmen konuşulacak konu burada İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı. Tam 9 tane…” dedi.

Hatayspor’un sahasının zeminine de değinen Fatih Terim “Hatayspor’a teşekkür etmek istiyorum. Bizi mükemmel ağırladılar. Ancak bu sahada oynayan her takıma Allah yardım etsin. Özellikle de Hatayspor’un futbolcularına yardım etsin. Onlar hep bu sahada oynuyorlar. Daha önce buraya gelen takımlar sakatlık vermeden iyi çıkmışlar. Biz de sakatlık vermeden çıktığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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ERZURUMSPOR MAÇININ SAATİ

Spor Toto Süper Lig’de Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın saati ile ilgili de yorum yapan Fatih Terim, şunları söyledi:

“Biz adaleti olmayan hiçbir şeyde ağzımızı açmadık. Biz Ankara’da oynadık. Bizden sonra Ankara’da oynamayan çok oldu. Su dolu sahada da oynadık. Burada 22 oyuncunun sağlığı için varsa bir şey konuşulması gerek. Yoksa saat, zaman bizim için fark etmez. Herhalde oyuncunun sağlık riskini taşımak kimse istemez. Yoksa biz her saatte oynarız. Gece -13 derece olacak diye itiraz ediyoruz. Erzurumspor futbolcuları için de aynı kaygıları taşıyoruz.”

Fatih Terim, takımdaki sakat futbolcuların son durumu ile ilgili ise “Diagne’nin yetişme şansı var. Son durumu maç günü belli olacak. Onun dışında diğer sakat futbolcularımızın Erzurumspor maçına yetişmesini beklemiyorum” dedi.

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