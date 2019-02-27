Fatih Akyel: “Birlik olduğu sürece takım iyi şeyler yapıyor”

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’da teknik direktör Fatih Akyel, bu hafta sahalarında ağırlayacakları Keçiörengücü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir periyoda girdiklerini dile getiren Akyel, “Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta deplasmandan puan alamadık. Bu hafta sahamızda lider Keçiören takımını ağırlayacağız. Biz elimizden geleni yapıp, galip gelmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Mücadelemizi vereceğiz. Dediğim gibi play-off’u sonuna kadar kovalayacağız Ama bu takım son dönemlerde iyi şeyler yaptı. 6’da 6 yaptık. Onun için biz elimizden geleni yapıp, yolumuza devam etmeye çalışacağız. İnşallah bir an önce toparlanıp, tekrardan 2 hafta önceki oyunumuza dönüp, kazanmak isteyeceğiz. Cezalı Ahmet Hakan’ın haricinde eksiğimiz yok” dedi.

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Bayrampaşa maçında inanılmaz bir görüntünün olduğunu ve taraftarın takımlarına son derece yüksek destek verdiğine işaret eden Akyel, “Onlar Samsun maçındaki görüntüyü de görmüşlerdir. Herkes takımlarını destekliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor. Onun içinde yine birlik içerisinde bir olup, seyirci, taraftar, yönetim hep beraber bu maçı kazanmak isteyeceğiz. Burada taraftara çok büyük görev düşüyor. Bayrampaşa maçında olduğu gibi hep beraber o güzel ambiansı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.