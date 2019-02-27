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Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: ‘Ayıp oluyor!’
BB Erzurumspor

Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: ‘Ayıp oluyor!’

Galatasaray’ın, maçın erken saatte oynanması yönündeki talebini 'Ayıp' olarak niteleyip eleştiren Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, “Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bu kadarına pes” diye konuştu.

27 Şubat 2019 09:29

Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, Galatasaray’ın Erzurumspor maçıyla ilgili talebi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milliyet gazetesinin haberine göre, böyle bir talebi uygun bulmadıklarını söyleyen Demir, karşılaşmanın akşam saatinde oynanabileceğini savundu, sarı-kırmızılıların girişimini eleştirdi.

‘Alttan ısıtma var, oynanır'

Demir “Akşam burada maç oynanır. Sivas’ta nasıl oynanıyor? Rusya'da daha soğuk yerlerde oynanıyor. Daha önce burada oynanmıyordu tamam ama artık alttan ısıtmamız var. Ona bakarsanız İstanbul daha soğuk. Buranın soğuğu dokunmaz, ayıp oluyor” dedi.

‘Bunlar hep bahane'

Zafer Demir “Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bunlar hep bahane. Böyle şeyleri kabul etmiyoruz. Enteresan oldu ama artık bu kadarına pes. Talepte bulunuyorlar, şu zaman oynansın bu zaman oynansın diye. O zaman kapatalım burayı, büyük takımlar istedikleri yerde oynasınlar” diye konuştu.

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Son güncelleme 09:34 | 27 Şubat 2019
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2 Galatasaray
23 13 45
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23 11 40
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