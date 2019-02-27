SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Araştırmadan yola çıkacak kadar toy değilim'
Emre Demir U16 Milli takıma davet edildi
Kayserispor

Emre Demir U16 Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir 05-07 Mart Tarihlerinde Hırvatistan’da oynanacak olan Hırvatistan hazırlık maçı aday kadrosuna çağrıldı.

27 Şubat 2019 12:09

U16 Milli Takımı 05-07 Mart 2019 tarihlerinde, Hırvatistan’da Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 1 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00’de, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

1 Mart'ta Kayseri'den İstanbul'a gidecek olan Emre Demir ardından Riva'ya geçerek kampa katılacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın beğendiği genç isim bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında kadroda yer almayacak.

25 Şubat 2019 Hikmet Karaman: `Beşiktaş Fenerbahçe derbisini dikkatle izleyeceğiz` Spor Toto Süper Lig`de 24. haftada Beşiktaş`ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor`da Teknik Direktör Hikmet Karaman, hazırlıklara başladıklarını ve Beşiktaş Fenerbahçe maçını dikkatle takip edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:09 | 27 Şubat 2019
Emre Demir kayserispor milli takım
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR