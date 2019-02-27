CANLI | Hatayspor Galatasaray 0-1 (ikinci yarı oynanıyor)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşıyor. Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. İstanbul’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

8′ Ev sahibi takım sağ kanattan etkili geldi, Mirkan Aydın’ın vuruşunda direk gole izin vermedi.

21.dakikada Galatasaray Muğdat’ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın hakemi golden önce elle oynama olup olmadığını inceledi. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi…

İŞTE HATAYSPOR GALATASARAY MAÇININ 11’LERİ:

HATAYSPOR: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

GALATASARAY: İsmail Çipe, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat YEDEKLER: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil

SARI KIRMIZILI TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor’a karşı forma giyemeyecek. Trabzon maçından bu yana haftada 2 maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün 14.00'te oynanacak Hatayspor karşılaşmasında rotasyon ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürecek.

Kupa çeyrek finalindeki ilk maçı evinde 2-0 kazanan Sarı-Kırmızılılar'da as oyuncular dinlendirilecek. Süper Lig'de pazar günü karşılaşacakları BB Erzurum deplasmanını düşünen deneyimli teknik direktör, ağırlı olarak genç isimleri sahaya sürdü.

6 AS OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Muslera, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda ve Feghouli gibi as oyuncularını Hatay'a götürülmezken, Fernando, Linnes ve Diagne de sakatlıkları nedeniye İstanbul'da kaldı.