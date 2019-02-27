Bucaspor’u zorlu rakipler bekliyor

Sarı-lacivertliler gelecek 4 haftada zirve mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Bu hafta 2’nci sıradaki Kocaelispor’u konuk edecek İzmir ekibi ardından liderlik koltuğunda oturan Bayburt İl Özel İdare deplasmanına konuk olacak. Bucaspor, 26’ncı haftada ise Play-Off hesabı yapan Çorumspor’la oynayacak. Yine ilk 5 içinde yer alan Karacabey Belediyespor’la dış sahada kozlarını paylaşacak Bucaspor alacağı sonuçlara göre adeta kaderini tayin edecek.

Teknik Direktör Levent Eriş zirve mücadelesi veren takımlara karşı oynayacakları maçların çok da zorlu görülmemesi gerektiğini söyledi. Rakiplerin kendilerine karşı açık futbolu tercih edeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Alt sıralardaki rakiplerimiz sürekli defansı düşündü, bu da bizim futbolumuzu olumsuz etkiledi. Önümüzdeki 4 maçta istediğimiz skorları alacağımıza inanıyorum. Şu anda sadece Kocaelispor maçını düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kayba kesinlikle tahammülümüz yok” diye konuştu.

Amatör küme korkusu yaşayan Buca, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde bulunuyor.

UEFA Sergio Ramos hakkında soruşturma başlattı UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madrid`in defans oyuncusu Sergio Ramos'un bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı. İlgili Haberi Oku