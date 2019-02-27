Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından Ersun Yanal: Takımın tamamını değiştirebilirdim

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, müthiş bir geri dönüşe imza attıkları Beşiktaş maçı sonrası gazetecilerle kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Gazetecilerin devre arası konuşmalarını ısrarla sorması üzerine Ersun Yanal, “İnanın o kadar çok şey konuştuk ki, şu an hatırlayamıyorum. Ama biz sadece işimizi yaptık. Oyunculara bu kulübün büyüklüğünü ve bu futbolun kabul edilemeyeceğini anlattık. İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık ama inanın oyundan aldığım oyuncular kötü değildi. Bir tepki ortaya koymamız gerekiyordu, İnanın bunun için elimde olsa bütün takımı değiştirirdim” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımı gelecek sezon için mutlaka 24 kişiye düşürmeleri gerektiğini de vurguladı.

Şu an kadroda 32 ismin olduğunu ve bu şartlarda takım olmanın imkansız olduğunu aktaran Yanal, “Dünyanın neresine giderseniz gidin üst düzey takımlar en fazla 24 kişiden oluşur. Biz de bu Kadro yapısına döneceğiz. Bir takımda bu kadar fazla futbolcu olmaz. İnanın bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Biz seneye şampiyon olacağız, bunu da takım olarak yaparacağız. Ama kadroyu mutlaka 24 kişiden kuracağız“ ifadelerini kullandı.

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