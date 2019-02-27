Beşiktaş Fenerbahçe maçında muhteşem geri dönüşün detayları! Ersun Yanal ve Volkan Demirel

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında geri dönüşü fitilleyen detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Vodafone Park'ta ilk yarıyı çok kötü bir oyunla 3-0 geride tamamlayan sarı-lacivertlilerin soyunma odasında Ersun Yanal ile Volkan Demirel arasında geçen konuşmaya SÖZCÜ ulaştı.
Maçın hemen başında aldığı darbe sonucu ayağından sakatlanan Volkan Demirel, ilk yarıyı zar zor tamamladı. Soyunma odasında kaptanının durumunu soran Ersun Yanal'a Volkan Demirel, “Hocam takımımı bu durumda yalnız bırakamam. İlk yarı biz bu hale getirdik ikinci yarı da hep birlikte bu durumu düzelteceğiz. Ayağım çok kötü ama ayağım kopsa da maça devam edeceğim. Bu durumda arkadaşlarımı yalnız bırakmam. Değişiklik hakkınızı boşuna benden kullanmayın“ dedi.
VOLKAN DEMİREL: KÜMEYE DİYE BAĞIRANLARI PİŞMAN EDELİM
Volkan Demirel, bu konuşmanın ardından hocası Ersun Yanal'dan izin isteyerek takıma hitap etti.
Arkadaşlarına Beşiktaş tribünlerini işaret eden Volkan'ın, “Oley çekip, Fener kümeye diye bağırıyorlar. Biz Fenerbahçeyiz. Kim olduğumuzu gösterelim. Hepinizden terinizin son damlasına kadar mücadele etmenizi istiyorum. Bunu yaparsak inanın gerisi gelecek. Biz Beşiktaş'tan iyi takımız, bunu onlara gösterelim ve böyle bağıran taraftarlarını pişman edelim” dediği öğrenildi.
Tercüman Deniz Sarıtaç da bu sözleri bire bir yabancı futbolcular çevirdi ve sarı-lacivertlilerin geri dönüşünü baştan isimlerin başında Volkan Demirel geldi.