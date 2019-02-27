Hatayspor Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? Hatay GS maçı saat kaçta? Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist belli oldu

Hatayspor Galatasaray hangi kanalda? Galatasaray Türkiye Kupası rövanş maçı için Hatayspor karşısına çıkıyor. 2-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek iki ekip yarı finale yükselen taraf olmak istiyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadelede üst turu kovalayacak olan iki takımın kaşrılaşması 27 Şubat 2019 Çarşamba günü ekranda olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı mücadele saat 14:00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TARAFTARDAN TFF’YE TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın saati ortalığı karıştırdı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın daha erkene alınması için talepte bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın saat 19:00'da oynanacak olması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Erzurumspor'un eylül ayından bu yana maçlarını öğlen saatlerinde oynadığının altını çizen taraftarlar, sosyal medya üzerinden TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttular.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Son 5 mücadelesinde 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılı takım Avrupa Kupası'ndan elenmesinin ardından lige ve Türkiye Kupası'na yönelmişti. Zorlu Akhisar mücadelesinde son dakikalarda yüzü gülen Galatasaray 2-0'lık ilk maçın avantajı ile sahada olacak.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR’ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan bugün, 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

27 Şubat Çarşamba 14.00 Hatayspor-Galatasaray (VAR: Ali Şansalan, AVAR: Bahattin Şimşek) 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (VAR: Bülent Yıldırım, AVAR: Abdulkadir Bitigen)