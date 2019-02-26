Ünal Karaman’dan penaltı tepkisi: ‘Bu şekilde olması adil değil’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynadıkları Ümraniyespor maçı sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaman, ”Birçok konuda sağduyuyla yaklaşıp kendimize ve camiamıza yakışan bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Sadece kendi camiamızın mensuplarını değil, spora adil bir gözle bakıp adil bir gözle yargılamanın da peşindeyiz. Bütün çabamız, gayretimiz bunun için oldu. Camiamızın beklentileri var, evet. Bazen beklentilere cevap veremeyebilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayamayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ama bu şekilde olması adil değil” dedi.

“O ZAMAN SAVUNMA OYUNCULARI OLMADAN OYNAYAYIM”

Müsabakanın hakemi tarafından verilen penaltı pozisyonuna da değinen Karaman, “Ben içeride tekrar pozisyonu izledim. Saha kenarında izlemiştim, içeride defalarca izledim. Bütün profesyonel arkadaşlarımızla birlikte izledik. Bir şey görmeye çalışıyorum penaltı pozisyonu için. İkili mücadeleye mi verdi, elle oynamaya mı verdi? Bir yere koyamıyorum. Arkadaşlar, o zaman savunma oyuncuları olmadan oynayayım. Eğer böyle ceza sahası içindeki her dokunuşa, her mücadeleye artık neye verdiyse, penaltı verilecekse…” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR AÇIKLAMA BENİ İNANDIRAMAZ”

Karaman sözlerini şöyle noktaladı:

“Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklamanın olmasını doğru buluyorum. Hiçbir açıklamanın da o pozisyonda beni penaltı noktasına inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı önemli bir hata olarak görüyorum. Bu sadece Trabzonspor’un mensubu olarak verilen bir beyanat değil, spor camiasının bir ferdi olarak yapmış olduğum bir açıklamadır”

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor | Türkiye Kupası Çeyrek Final Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor`u konuk eden Ümraniyespor, 0-0 biten ilk maçın ardından rövanşı 3-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe`nin ardından bir Süper Lig ekibini daha kupadan elemiş oldu. İlgili Haberi Oku