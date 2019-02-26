SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da metroya giriş çıkışlar kapatıldı!
Ünal Karaman’dan penaltı tepkisi: ‘Bu şekilde olması adil değil’
Ziraat Türkiye Kupası

Ünal Karaman’dan penaltı tepkisi: ‘Bu şekilde olması adil değil’

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Trabzonspor kupaya veda ederken bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman maç sonunda hakeme isyan etti.

26 Şubat 2019 23:09

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynadıkları Ümraniyespor maçı sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaman, ”Birçok konuda sağduyuyla yaklaşıp kendimize ve camiamıza yakışan bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Sadece kendi camiamızın mensuplarını değil, spora adil bir gözle bakıp adil bir gözle yargılamanın da peşindeyiz. Bütün çabamız, gayretimiz bunun için oldu. Camiamızın beklentileri var, evet. Bazen beklentilere cevap veremeyebilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayamayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ama bu şekilde olması adil değil” dedi.

“O ZAMAN SAVUNMA OYUNCULARI OLMADAN OYNAYAYIM”

Müsabakanın hakemi tarafından verilen penaltı pozisyonuna da değinen Karaman, “Ben içeride tekrar pozisyonu izledim. Saha kenarında izlemiştim, içeride defalarca izledim. Bütün profesyonel arkadaşlarımızla birlikte izledik. Bir şey görmeye çalışıyorum penaltı pozisyonu için. İkili mücadeleye mi verdi, elle oynamaya mı verdi? Bir yere koyamıyorum. Arkadaşlar, o zaman savunma oyuncuları olmadan oynayayım. Eğer böyle ceza sahası içindeki her dokunuşa, her mücadeleye artık neye verdiyse, penaltı verilecekse…” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR AÇIKLAMA BENİ İNANDIRAMAZ”

Karaman sözlerini şöyle noktaladı:

“Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklamanın olmasını doğru buluyorum. Hiçbir açıklamanın da o pozisyonda beni penaltı noktasına inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı önemli bir hata olarak görüyorum. Bu sadece Trabzonspor’un mensubu olarak verilen bir beyanat değil, spor camiasının bir ferdi olarak yapmış olduğum bir açıklamadır”

26 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor | Türkiye Kupası Çeyrek Final Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor`u konuk eden Ümraniyespor, 0-0 biten ilk maçın ardından rövanşı 3-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe`nin ardından bir Süper Lig ekibini daha kupadan elemiş oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:21 | 26 Şubat 2019
trabzonspor Ümraniyespor Ünal Karaman
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR