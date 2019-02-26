Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek’in gözyaşları!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u 3-1 yenerek eleyen Ümraniyespor’un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunurken duygu dolu anlar yaşadı.

Yayıncı kuruluşa galibiyeti değerlendiren Taşyürek, “Devre arasında çocuklara ‘Siz oynayın, istediğimiz sonucu alacağız’ dedim. Yusuf Yazıcı’nın oyundan çıkması da işimize yaradı” ifadelerini kullandı.

Taşyürek ayrıca bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken “5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum” dedi ve o esnada gözyaşlarını tutamadı.

Basın toplantısında da konuşan Taşyürek şu ifadeleri kullandı:

“İlk 15 dakika kötü başladık. Tam oyun formatımızı ele aldığımızda golü yedik. Rakibimiz bizden çok üstün. Oyunun kırılma anı Yusuf’un oyundan çıkmasıyla biraz daha rahatladık. Çok söylenecek bir şey yok. Böyle büyük bir camia karşısında, futbolu tutkuyla yaşayan Trabzonspor var. Anlatılacak bir şey değil. Çok mutluyuz. Tercih hakkımız yok. Bizim yaşadığımız olay hayal ötesi. Buradan sonrası için tercih yapmayı mantıklı bulmuyorum”

Ünal Karaman`dan penaltı tepkisi: `Bu şekilde olması adil değil` Ziraat Türkiye Kupası`nda Ümraniyespor`a 3-1 yenilen Trabzonspor kupaya veda ederken bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman maç sonunda hakeme isyan etti. İlgili Haberi Oku