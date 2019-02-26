Ümraniye’de gerginlik! Taraftardan Şenol Güneş’e tepki…

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’e siyah beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı. Siyah beyazlı bir taraftar Güneş’e, “Fenerbahçe’den korkulmaz” derken, deneyimli çalıştırıcı, “Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun” şeklinde yanıt verdi.

İşte TRT Spor’da yayınlanan o görüntü…

– Taraftar: Fenerbahçe’den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe’ye alkış. – Şenol Güneş: Burası benim evim ya. Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın? Derbi maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı. pic.twitter.com/OdJfGYvUOC — TRT Spor (@trtspor) 25 Şubat 2019

Mehmet Demirkol: `Şenol Güneş`in Fenerbahçe karşısında biraz kimyası bozuluyor...` Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Şenol Güneş`i, Brezilya karşısında, Inter karşısında, Lille karşısında, Galatasaray karşısında, Beşiktaş karşısında, Trabzonspor karşısında izledik. Şenol Hoca, maçlarda yüzde 100`ünü verir. Fenerbahçe karşısında yüzde 100`ünü veremiyor. Biraz kimyası bozuluyor ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

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