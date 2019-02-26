Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Kupası’nda rövanş vakti…

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Ümraniyespor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Trabzonspor ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Ümraniyespor ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası dışına iterek büyük sürprize imza atan Ümraniyespor Trabzonspor'u da elemenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise 8 sene sonra müzesine götürmek istiyor. TS Ümraniyespor maçı A2 canlı yayını ile ekranlara gelecek. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’da oynanacak Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 20.00’de başlayacak ve ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.

Kupanın VAR hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR`ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı. İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER VAR

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir’den İstanbul’a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR İLK 11

Ümraniyespor 11'i: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Muhammed, Serkan, Recep, Leandrinho, Emircan, Yasir, Atabey

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega