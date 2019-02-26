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Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Kupası’nda rövanş vakti…
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Ümraniyespor hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Kupası’nda rövanş vakti…

Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Trabzonspor Ümraniyespor Türkiye Kupası rövanş maçı için karşı karşıya geliyor. İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede yarı final bileti için iki takım da kazanmak istiyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda saat kaçta?

26 Şubat 2019 15:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Ümraniyespor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Trabzonspor ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Ümraniyespor ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası dışına iterek büyük sürprize imza atan Ümraniyespor Trabzonspor'u da elemenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise 8 sene sonra müzesine götürmek istiyor. TS Ümraniyespor maçı A2 canlı yayını ile ekranlara gelecek. Peki, Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’da oynanacak Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 20.00’de başlayacak ve ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.

26 Şubat 2019 Kupanın VAR hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR`ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı. İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER VAR

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yendikten sonra kente dönmeyerek İzmir’den İstanbul’a geçen Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR İLK 11

Ümraniyespor 11'i: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Muhammed, Serkan, Recep, Leandrinho, Emircan, Yasir, Atabey

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Son güncelleme 19:22 | 26 Şubat 2019
Hangi kanalda ne zaman saat kaçta
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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