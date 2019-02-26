Süper Lig puan durumu: Beşiktaş başladı, Fenerbahçe bitirdi! 23.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Hafta boyunca heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı son yılların en iyi derbi maçında sahne oldu. Beşiktaş’ın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3’ü yakaladı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ı olumsuz etkileyen beraberlik sonucu lider Başakşehir ile puan farkı 11’e çıktı. Beşiktaş karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe ise haftayı yükleşle tamamlayarak 14. tamamladı. Ancak Beşiktaş karşısındaki geri dönüşe rağmen Fenerbahçe 3 puan kazanmayı başaramayınca galibiyet özlemi 3 maça çıktı. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 – 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 – 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 – 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 – 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 – 0 Bursaspor

Galatasaray 1 – 0 Akhisarspor

Beşiktaş 3 – 3 Fenerbahçe