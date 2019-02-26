Süper Lig puan durumu: Beşiktaş başladı, Fenerbahçe bitirdi! 23.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Hafta boyunca heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı son yılların en iyi derbi maçında sahne oldu. Beşiktaş’ın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3’ü yakaladı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ı olumsuz etkileyen beraberlik sonucu lider Başakşehir ile puan farkı 11’e çıktı. Beşiktaş karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe ise haftayı yükleşle tamamlayarak 14. tamamladı. Ancak Beşiktaş karşısındaki geri dönüşe rağmen Fenerbahçe 3 puan kazanmayı başaramayınca galibiyet özlemi 3 maça çıktı. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Göztepe 1- 3 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 3 – 0 Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor 1 – 2 Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 2 – 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Atiker Konyaspor 0 – 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
Medipol Başakşehir 3 – 0 Bursaspor
Galatasaray 1 – 0 Akhisarspor
Beşiktaş 3 – 3 Fenerbahçe