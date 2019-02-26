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Süper Lig puan durumu: Beşiktaş başladı, Fenerbahçe bitirdi! 23.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Fenerbahçe

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş başladı, Fenerbahçe bitirdi! 23.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig'in 23. haftası Beşiktaş Fenerbahçe ile sona erdi. Tam 6 gole sahne olan maçta Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen eşitliği yakaladı ve ve derbide iki tarafta 1'er puanla sahadan ayrıldı. Böylece Beşiktaş'ın Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Fenerbahçe ise kazandığı 1 puan ile puan tablosunda 14. sıraya yükseldi. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 23.hafta maç programı...

26 Şubat 2019 00:01

Hafta boyunca heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı son yılların en iyi derbi maçında sahne oldu. Beşiktaş’ın ilk yarıda 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3’ü yakaladı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ı olumsuz etkileyen beraberlik sonucu lider Başakşehir ile puan farkı 11’e çıktı. Beşiktaş karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe ise haftayı yükleşle tamamlayarak 14. tamamladı. Ancak Beşiktaş karşısındaki geri dönüşe rağmen Fenerbahçe 3 puan kazanmayı başaramayınca galibiyet özlemi 3 maça çıktı. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 – 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 – 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 – 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 – 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 – 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 – 0 Bursaspor

Galatasaray 1 – 0 Akhisarspor

Beşiktaş 3 – 3 Fenerbahçe

Son güncelleme 00:01 | 26 Şubat 2019
puan durumu
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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