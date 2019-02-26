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SON DAKİKA Galatasaray’da TFF’ye flaş başvuru! 29 derecelik fark…
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’da TFF’ye flaş başvuru! 29 derecelik fark…

Galatasaray, Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın erken saate alınması için TFF'ye başvurdu.

26 Şubat 2019 15:42

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın erken saate alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Galatasaray, maçın oynanacağı Erzurum’da hava sıcaklığının -12 dereceye kadar düşecek olması nedeniyle 19:00’da başlaması gereken karşılaşmanın daha erken bir saatte oynanmasını istedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a konuk olacak olan Galatasaray’ın, 17 dereceden -12 dereceye düşecek sıcaklık ve aradaki 29 derecelik fark nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.

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TFF ve yayıncı kuruluşun, Erzurumspor-Galatasaray maçının saat 17:30’da oynanmasını onaylarken, Galatasaray yönetimin maçın saat 16:00’da oynanmasında ısrarcı olduğu belirtildi.

26 Şubat 2019 Beşiktaş Fenerbahçe derbisini markette izleyen baba ve oğlunun gol sevinci Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:25 | 26 Şubat 2019
Erzurumspor galatasaray tff
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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