SON DAKİKA Galatasaray’da TFF’ye flaş başvuru! 29 derecelik fark…

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın erken saate alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Galatasaray, maçın oynanacağı Erzurum’da hava sıcaklığının -12 dereceye kadar düşecek olması nedeniyle 19:00’da başlaması gereken karşılaşmanın daha erken bir saatte oynanmasını istedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a konuk olacak olan Galatasaray’ın, 17 dereceden -12 dereceye düşecek sıcaklık ve aradaki 29 derecelik fark nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Mitroglou bunu hep yapıyor Akhisarspor maçında 90+4'teki siftahıyla Galatasaray`a 3 puan kazandıran deneyimli golcü Konstantinos Mitroglou, daha önce forma giydiği takımlarda 23 kez 86. dakikadan sonra fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki Konstantinos Mitroglou`nun kariyerinde 90'larda attığı gol sayısı 18... İlgili Haberi Oku

TFF ve yayıncı kuruluşun, Erzurumspor-Galatasaray maçının saat 17:30’da oynanmasını onaylarken, Galatasaray yönetimin maçın saat 16:00’da oynanmasında ısrarcı olduğu belirtildi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini markette izleyen baba ve oğlunun gol sevinci Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. İlgili Haberi Oku