Sakaryaspor taraftarları, Yeni Diyarbakır Stadı’na alınmayacak

Diyarbakır Spor İl Güvenlik Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasında Diyarbakır'da 2 Mart Cumartesi günü yapılacak 24. hafta müsabakası öncesi önemli bir karara imza attı. Kurul, Sakaryaspor taraftarlarını Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak maça almama kararı aldı.

Ligin ilk maçında deplasmanda oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Yaşanan olayları göz önünde bulunduran Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu'nun bu nedenle böyle bir kararı aldığı öğrenildi.

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