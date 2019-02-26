Rıdvan Dilmen flaş açıklama!: ‘Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı’

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park Stadı’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Tarihe geçen 3-3’lük maçı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

“Bugün uzun yıllar konuşulacak bir maç. Daha önce 3-0’dan 4-3’e dönen maçlar. Bu sezon 2-0’dan 2-2’ye gelen maç. Bakıyorsunuz bu maçlarda hep kim var? Fenerbahçe. Evde çalışan hanımefendi ile birlikte kıyafet bakıyordum. Üzdüm kadıncağızı. Ben ilk yarı Beşiktaş’ı iyi bulmadım ama maçın 3-3’e geleceğini de düşünmedim elbette. Maç 3-0’lık değildi. Daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar vardı. İlk yarıda ki Fenerbahçe ise hiçbir şey yapmadı. İlk yarıda rezalet bir Fenerbahçe vardı. Bu Fenerbahçe’nin çok kötü olmasından dolayıydı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi skorla bitti, sosyal medya yıkıldı! İşte tepkiler Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyada da gündem tarihi derbi oldu. İki takımın da siyah ve beyaz gibi performansları ile Fenerbahçe`nin maçı 3-0`dan 3-3`e getirip geri dönüşe imza atması gündeme damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İkinci yarıda Ersun Yanal ya herro ya merro dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Soldado sahada… Ne yapayım 5 olursa olsun dedi. Zajc’ın golü Fenerbahçe’yi uyandırdı. 3-1 olduğunda Şenol Güneş’in iki oyuncu değiştirmesi gerekiyordu. Medel’i orta sahaya, Caner’i Güven’in olduğu yere koysa ve koruyarak 4’e 5 gidebilirdiniz. Kaldı ki 2-0’dan sonra Fenerbahçe orta sahada hata yaptılar ve Volkan sakat olduğu için kaleden çıkamadı ve 3. gol geldi.

Ersun Yanal’ın hamlesi, Beşiktaş çok güçlü olsa tarihi farka gidecek hamlelerdi. Ancak Fenerbahçe’nin golünden sonra Şenol Güneş’in şak diye uyanması lazımdı. 3-2’den sonra Caner’i aldı ama Beşiktaş mental olarak çöküşe uğramıştı. Fenerbahçe yükseldi ve morallendi. Eljif’i de aldı ve uzatmalarda Fenerbahçe avantajlı olmaya başladı. Beşiktaş 3-3’e razı oldu. Teknik adamlık bazen senin basketbol koçu gibi yönetmeye götürür. 1 ve 2. periyot sonunda Ersun Yanal kısalara döndü.

Şenol Güneş`ten Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama: `Kazanabileceğimiz maçı rakibe verdik` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-0 öne geçmelerine rağmen 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe eğer yenilseydi, çok ağır bir yara olacaktı. Sezon başından beri hatalarla dolu bir sezon geçiyordu. Fenerbahçe dip yapacakken tavan yaptı. 1-0 kazansa bu kadar tavan yapmazdı. Ama mutlaka şu iki yarıyı Ersun Yanal ve bütün oyuncular Samandıra’da, Şenol Güneş ve bütün oyuncular Ümraniye’de biz nerede yanlış yaptık diye bakmalılar.

Beşiktaş deplasmanı 1 puan, Rize 3 puan yazdım, Başakşehir maçına da 1 yazdım. Şu iyi midir? Fenerbahçe 5 puan alsa dahi ligin bitiminde hala potada olacak.

Beşiktaşın temel problemi; o zemin değil, oyun değil. Saha dışı Fikret beyin açıklamaları. 2 maç mı kalacak, milli takıma gidecek mi, Quaresma gidiyordu… Beşiktaş’ın saha dışı faktörlerinin saha içine yansıdığını görüyoruz. 11 tane maç var. Daha rakipleriyle oynamadı Beşiktaş. Başakşehir ile puan farkı 11’e çıktı. Şu an ikincilik mücadelesi yapacaktır. Maç 0-0 bitse daha başka şeyler konuşabilirdik. “