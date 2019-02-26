Muğlaspor’da Pala istifa etti 

Fatsa maçının ardından taraftarın istifaya davet ettiği Pala, zor durumdaki kulüpte futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle 3 gün antrenmana çıkmadıklarını söyledi.

Pala, kulüpten ayrılırken, “Kulübümüzde son haftalarda yaşanan sorunlarda en az payım olmasına rağmen teknik ve taktik anlamda antrenman verme konusunda yapabileceklerimizi etkileyen para polemiği maalesef bize de yansıdı. Antrenör arkadaşlarım Melih Altuğ Sapmaz ve Fevzi Tuncay ile aylardır maaş alamamamıza rağmen elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ve son derece müsterihim. Kendi memleketimin takımının daha iyi yerlere gelmesini çok istediğim için görevi bırakıyorum” dedi.

Adanaspor`un `nöbetçi` teknik direktörü! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor`da, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan`ın görevinden ayrılmasının ardından Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın takımın başına getirildi. Arın, 13 yılda 17. kez Adanaspor`un başına geçerek bir rekorun sahibi oldu. Arın, Kanımın aktığı sürece, yaşadığım, ayağımın yere bastığı sürece Adanaspor`un neferi gibiyiz. Kulübün içerisinde olsak da olmasak da Adanaspor`un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz dedi. İlgili Haberi Oku