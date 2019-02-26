Mitroglou bunu hep yapıyor

Galatasaray camiası, Konstantinos Mitroglou'yu konuşuyor. Ara dönemde kiralık olarak Marsilya'dan gelen, Mbaye Diagne'nin cezalı ve sakat olduğu maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan Yunan forvetin 90+4'te Akhisar'a attığı gol, Cimbom'un zirve yarışında tutunmasını sağladı. Ege ekibi karşısında maç boyu kötü oynayan, çok top kaybı yapan, altı pastan kaçıran Mitroglou'nun, kaleci Lukac'ın hatasını değerlendirerek attığı gol her şeyi unutturdu ve bir numaralı gündem maddesi oldu.

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ERZURUM'DA DA 11'DE

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, Olympiakos, Panionios ve Benfica gibi takımların formalarıyla 24 kez 86. dakikalardan sonra gol attı. Yunan forvetin 90 ve uzatmalarda attığı gollerin toplam sayısı ise 18'e ulaştı. Konstantinos Mitroglou, Diagne'nin sakatlığı devam ettiği için BB Erzurumspor maçında da sarı-kırmızılıların gol umudu olacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Hatayspor ile oynanacak kupa sınavında Yunan futbolcuyu dinlendirmesi bekleniyor.

AYDIN VE SNEIJDER’DEN SONRA O DA ATTI

Galatasaray’ın soğuk ve karlı havalardaki kritik son dakika golleri ile galibiyetleri dikkat çekiyor. 2006'da Konyaspor deplasmanında Aydın Yılmaz 90'da, 2014'teki tarihi Juventus maçında da Wesley Sneijder, 85. dakikada galibiyeti getiren golleri atmıştı. Bu gollere Konstantinos Mitroglou'nun 90+4'te Akhisar filelerini havalandırması eklendi. Aydın'ın golü şampiyonluğu, Sneijder'ın golü ise Şampiyonlar Ligi'nde turu getirmişti.