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Miha Zajc: ‘Soyunma odasında şunu konuştuk…’
Fenerbahçe

Miha Zajc: ‘Soyunma odasında şunu konuştuk…’

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

26 Şubat 2019 01:05

Beşiktaş karşılaşmasında Fenerbahçe forması altında ilk golüne imza atan Miha Zajc, Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Beşiktaş karşısında harika bir geri dönüşe imza attıklarını ifade eden Miha Zajc, “Gerçekten ilk derbi maçımdı ve çok değişik bir atmosfer vardı. İlk golümü attığım için mutluyum ama daha çok maçta geri geldiğimiz için mutluyum. Maça çok iyi başlayamadık, çok basit 3 gol yedik ama soyunma odasında şunu konuştuk; ‘Bizim kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermemiz gerekiyordu.' İkinci yarıda sahada bir karakter ve takım ruhu ortaya koyduk. Dolayısıyla mutluyum.” dedi.

Miha Zajc, maçın ardından Başkan, yöneticiler ve futbolcuların, taraftarların bulunduğu bölüme gittiğinde yaşananları ise şu şekilde ifade etti:

“Taraftarlar harikaydı, inanılmazdı. Bizi her durumda destekledikleri için çok mutluyum. Bizim için gerçek anlamda 12 numara.”

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Son güncelleme 01:05 | 26 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Miha Zajc
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