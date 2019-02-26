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Miha Zajc ilk golünü Beşiktaş Fenerbahçe maçında attı!
Fenerbahçe

Miha Zajc ilk golünü Beşiktaş Fenerbahçe maçında attı!

Mİha Zajc, Fenerbahçe Beşiktaş maçında sarı lacivertli forma ile ilk golünü attı. Zajc yüzde 93 pas isabeti ile de maçın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

26 Şubat 2019 00:15

Beşiktaş Fenerbahçe ile Süper Lig’de 23. hafta sona erdi. Sahada birçok isim ilk kez derbi maçına çıktı. Bu isimlerden biri de Miha Zajc oldu. Empoli'den devre arasında transfer olan 24 yaşındaki Zajc ilk golünü Beşiktaş’a attı.

ZAJC’IN PAS İSABETİ YÜZDE 93

Beşiktaş Fenerbahçe maçının 55. dakikasında sağ kanatta Dirar'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc yüzde 93 pas isabeti ile de taraftarı ve teknik heyetin beğenisini kazandı.

Son güncelleme 00:15 | 26 Şubat 2019
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