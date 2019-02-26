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Mehmet Demirkol: ‘Şenol Güneş’in Fenerbahçe karşısında biraz kimyası bozuluyor…’
Futbol

Mehmet Demirkol: ‘Şenol Güneş’in Fenerbahçe karşısında biraz kimyası bozuluyor…’

Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, "Şenol Güneş'i, Brezilya karşısında, Inter karşısında, Lille karşısında, Galatasaray karşısında, Beşiktaş karşısında, Trabzonspor karşısında izledik. Şenol Hoca, maçlarda yüzde 100'ünü verir. Fenerbahçe karşısında yüzde 100'ünü veremiyor. Biraz kimyası bozuluyor" ifadelerini kullandı.

26 Şubat 2019 06:45

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta kolay kolay unutulmayacak bir derbi karşılaşması ile sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta 3-3 berabere kalırken maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demirkol, “Beşiktaş’ın ilk planı baskı yapmaktı. Güven de bu noktada Atiba ve Dorukhan’a yardımcı oldu. Kagawa, Burak ve Gökhan Gönül de ekstra oynayınca maç bitti. Bitmişti aslında. Beşiktaş, 1 kişiyle Fenerbahçe’nin orta sahasını işlemez hâle getirdi. Ancak Şenol Güneş’i, Brezilya karşısında, Inter karşısında, Lille karşısında, Galatasaray karşısında, Beşiktaş karşısında, Trabzonspor karşısında izledik. Şenol Hoca, maçlarda yüzde 100’ünü verir. Fenerbahçe karşısında yüzde 100’ünü veremiyor. Biraz kimyası bozuluyor” dedi. 25 Şubat 2019 Tarihi Beşiktaş Fenerbahçe maçının unutulmaz anları! Spor Toto Süper Lig`in 23.haftasında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu. İlgili Haberi Oku

‘Yönetimi, Fenerbahçe tarihini etkileyebilecek bir yere gidiyordu iş…’

Fenerbahçe açısından da karşılaşmayı değerlendiren Demirkol skoru 3-0’dan 3-3’e getirmeyi başaran Fenerbahçe için, “İkinci yarı Ersun Yanal bir zafere imza atabilirdi. Şanssızlığı kazanamaması oldu. Maç 3-0 iken Beşiktaş için sadece derbi galibiyeti değildi, iş bambaşka bir yere gidiyordu. Aynı şekilde Fenerbahçe için de bir derbi hezimeti değildi. İş bambaşka bir yere gidiyordu. Sadece teknik direktör ve oyuncusunu değil, yönetimi etkileyebilecek, Fenerbahçe’nin tarihini etkileyebilecek bir yere gidiyordu iş. Buradan çevirebilmiş oldukları için Fenerbahçe’nin oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum” ifadelerini kullandı. 26 Şubat 2019 Tolgay Arslan`dan dürüm açıklaması! Devre arasında Beşiktaş`tan Fenerbahçe`ye transfer olan Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş`a karşı oynadığı ilk maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 06:45 | 26 Şubat 2019
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