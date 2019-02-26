Manchester City Chelsea maçında damga vuran Kepa’ya ceza!

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Chelsea arasında oynanan ve penaltılara kalan maça Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga damga vurmuştu. Maçı penaltı atışları sonunda 4-3 kaybeden Chelsea Menajeri Maurizio Sarri’nin oyundan almak istediği Kepa, bunu reddetmiş ve sahada kalmaya devam etmişti. Bunun üzerine çılgına dönen Sarri, soyunma odasına doğru yönelmiş, ancak güçlükle ikna edilerek yedek kulübesine geri dönmüştü.

Chelsea yönetimi, Kepa’nın bu davranışını cezasız bırakmadı. Kepa, disiplinsiz davranışı gerekçe gösterilerek, yönetim tarafından 190 bin pound (1 milyon 325 bin TL) cezaya çarptırıldı. Cezanın Chelsea Vakfına bağışlanacağı duyuruldu. Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.

Kepa’ya verilen ceza 24 yaşındaki kalecinin 1 haftalık kazancına denk geliyor.

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SOYUNMA ODASINDAKİ DİYALOG ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Chelsea Menajeri Sarri’nin, karşılaşmanın ardından yaptığı “Kepa ile aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ben kramplara dayanamadığını düşündüğüm için oyundan almak istemiştim. Sonra konuştuk ve olayı çözdük” sözlerine rağmen, soyunma odasında faklı bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. The Sun’da yer alan habere göre Sarri, maçın ardından soyunma odasında Kepa’ya adeta ateş püskürdü.

Chelsea takımından bir kaynağa dayandırılan haberde Sarri’nin soyunma odasına öfke içinde girdiği ve Kepa’ya bağırdığı belirtildi. Habere göre Sarri, sinirli bir şekilde konuşarak Kepa’ya “Bir forvetin görevi gol atmaktır. Ben de çok fazla gol kaçıran bir forveti, daha fazla gol atan diğeri ile değiştirmekle sorumluyum. Kaleciler de durum aynıdır. Eğer başka bir kalecinin daha iyi iş çıkaracağını düşünürsem, onu oyuna dahil ederim” dedi.

Sarri’nin yardımcısı olarak görev yapan Chelsea efsanesi Gianfranco Zola’nın da tecrübeli menajeri desteklediği ve Kepa’yı uyardığı öğrenildi.

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