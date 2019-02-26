MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 3-1 Trabzonspor | Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Ümraniyespor’a konuk olan Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti ve tur biletini rakibine kaptırdı.

Trabzon’da oynanan ve 0-0 beraberlikle sona eren maçın rövanşında iki ekip İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın 35. dakikasında Anthony Nwakaeme’nin golüyle 1-0 öne geçen bordo mavili ekip ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken yerine Batuhan Artarslan dahil oldu.

Ev sahibi Ümraniyespor 55. dakikada Leandrinho’nun golüyle skoru 1-1’e getirirken 66. dakikada ‘VAR’ kararı sonrasında kazanılan penaltıyı Emircan Altıntaş gole çevirdi ve durum 2-1’e geldi.

Bir anda geriye düşen Trabzonspor beraberlik için yüklenirken 72. dakikada Abdülkadir Parmak ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Ancak ‘VAR’ kontrolü sonrasında pozisyonun penaltı olmadığına karar verildi.

Kalan dakikalarda bordo mavili ekip Ekuban ve Nwakaeme ile çok net fırsatlar yakalamasına rağmen golü bulamadı.

Bütün hatlarıyla yüklenen Trabzonspor karşısında boş alan bulan Ümraniyespor 90+6’da Atabey Çiçek’in golüyle skoru 3-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor bir önceki turda da Fenerbahçe’yi saf dışı bırakmıştı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 85 Tarık Tekdal), Recep Aydın (Dk. 90+9 Gökhan Lale), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Vasilogiannis), Atabey Çiçek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Dk. 48 Batuhan Artarslan), Nwakaeme, Rodallega

Goller: Dk. 35 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 55 Leandrinho, Dk. 66 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90+7 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Emircan Altıntaş, Dk. 68 Muhammed Gönülaçar, Dk. 84 Burak Öğür, Dk. 90+3 Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor), Dk. 87 Ekuban, Dk. 90+9 Murat Cem Akpınar (Kulübede) (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında savunma arkasına hareketlenen Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Trabzonspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme’nin yaklaşık 30 metreden şutunda top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

42. dakikada soldan ceza sahasına Nwakaeme, pasını daha uygun durumdaki Yusuf Yazıcı’ya aktardı. Genç oyuncunun penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunda, kaleci Burak Öğür ayağıyla topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Recep Aydın’ın şık pasında soldan ceza sahasına giren Yasir Subaşı, çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır’dan seken topu arka direkteki Leandrinho ağlara gönderdi: 1-1

57. dakikada sağdan ceza sahasına girerek bir rakibinden sıyrılan Ekuban’ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Burak Öğür güçlükle topu kontrol etti.

62. dakikada Sosa’nın sağdan ortasında Rodallega altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak geldiği kanattan auta çıktı.

65. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ceza sahasında Atabey Çiçek ile Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy önce devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu görüntüden yeniden inceleyen Ulusoy, penaltıya hükmetti. 66’ncı dakikada penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 2-1

71. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ulusoy, kararından vazgeçti.

81. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Nwakaeme dönerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan topa arka direkte Batuhan Artarslan dokunamayınca meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Rodallega ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Burak Öğür ile karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı futbolcu, Burak’ın açısını kapatması nedeniyle daha uygun durumdaki Ekuban’ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayı içinde uygun durumda vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Muhammed Gönülaçar’dan topu kapan Abdulkadir Parmak, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Arka direkte uygun durumdaki Ekuban’ın yaklaşık 1 metreden boş kaleye vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Ümraniyespor bir gol daha buldu. Vasilogiannis’in uzun pasında kendi yarı alanından hareketlenen Atabey Çiçek, Trabzonspor yarı alanını geçerek sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Atabey, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlara gönderdi: 3-1