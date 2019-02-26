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Kupanın VAR hakemleri açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası

Kupanın VAR hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarında bugün ve yarın oynanacak müsabakaların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.

26 Şubat 2019 14:19

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan bugün, 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bugün ve yarın oynanacak maçlarda VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemleri duyurdu.

TFF’NİN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Yarın

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (VAR: Halis Özkahya, AVAR: Volkan Bayarslan)

27 Şubat Çarşamba

14.00 Hatayspor-Galatasaray (VAR: Ali Şansalan, AVAR: Bahattin Şimşek)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (VAR: Bülent Yıldırım, AVAR: Abdulkadir Bitigen)

26 Şubat 2019 Adanaspor`un `nöbetçi` teknik direktörü! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor`da, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan`ın görevinden ayrılmasının ardından Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın takımın başına getirildi. Arın, 13 yılda 17. kez Adanaspor`un başına geçerek bir rekorun sahibi oldu. Arın, Kanımın aktığı sürece, yaşadığım, ayağımın yere bastığı sürece Adanaspor`un neferi gibiyiz. Kulübün içerisinde olsak da olmasak da Adanaspor`un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:42 | 26 Şubat 2019
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23 13 45
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23 11 40
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23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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