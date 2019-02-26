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Karşıyaka’da buruk sevinç
Spor Toto 3. Lig

Karşıyaka’da buruk sevinç

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Karşıyaka'da Harun'un sakatlığı kurmayları üzdü.

26 Şubat 2019 14:13

Maçta sakatlanıp oyundan çıkan genç futbolcunun ayak bileğinde çatlak tespit edildi. Ayağı alçıya alınan 22 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Karşıyaka’da cezalı duruma düşen Özgür de cumartesi günü Altındağ Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek. Cezası biten Onur ise Özgür’ün yerine ilk 11’e dönecek. Ligde 9 gün içinde 3 önemli maça çıkacağı zorlu bir periyoda giren Kaf-Kaf, maksimum puanı toplayıp üst sıralara tutunmak istiyor.

KIRŞEHİR’E VİDEOLU GÖNDERME

Karşıyakalı futbolcular, Kırşehir Belediyespor galibiyeti sonrası lider rakibe videolu gönderme yaptı. Kırşehir’de sezonun ilk yarısında ev sahibi takımın 2-1 kazandığı maçın ardından Ahi Stadı’nın hoparlörlerinden çalınan Kınayı Yakmışlar Eline şarkısını galibiyetten sonra soyunma odasından bir ağızdan söyleyen Karşıyakalı futbolcular, şarkıyı Kaf-Sin-Kaf tezahüratıyla tamamladı.

Taraftarlar bu görüntüyü sosyal medyada Kırşehir’in takım kaptanı Fatih Şen’in soyunma odasında aynı şarkıyı söylerken videosuyla birlikte paylaştı.

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Son güncelleme 14:13 | 26 Şubat 2019
karşıyaka TFF 3. Lig
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