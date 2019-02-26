İşte Ersun Yanal’ın Beşiktaş maçı devre arasında soyunma odasındaki konuşması!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan ve 3-3’lük beraberlikle sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe maçının devre arasında Ersun Yanal’ın oyuncularına yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.

TRT Spor’un haberine göre, ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularıyla sert bir konuşma gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adamın, “Bu camiaya çok şey borçluyuz. Bir daha kimseyi üzmeyelim. Çıkın kazanın. Hava şartları ve rüzgar ikinci yarıda bizim lehimize olacak. Gerekirse kendi rüzgarımızı yaratacağız.” dediği öğrenildi.

İşte tarihi geri dönüş öncesinde Ersun Yanal’ın yaptığı konuşma;

“Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da utanmıyor musunuz? O zaman kalkıp gidelim, ikinci yarıya çıkmayalım. Skor tabelasına 3-0 yazılsın. Kendisine güvenmeyen ikinci yarıya çıkmasın. Gerekirse o sahaya 8 kişi de çıkarız. Yine de şerefimizle oynayarız. Formanın ağırlığını bilmiyorsanız bir daha Samandıra’ya adım atmayın. Maç bittikten sonra Samandıra’ya gidip eşyalarımızı toplayıp hep beraber gideriz. Bu camiaya çok şey borçluyuz. Bir daha kimseyi üzmeyelim. Çıkın kazanın. Hava şartları ve rüzgar ikinci yarıda bizim lehimize olacak. Gerekirse kendi rüzgarımızı yaratacağız.”

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