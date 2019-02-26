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Galatasaray’a Hatay’a coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray’a Hatay’a coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu maçın oynanacağı Hatay kentine ulaştı

26 Şubat 2019 21:14

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay’a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı’nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 14.00’te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son güncelleme 21:18 | 26 Şubat 2019
galatasaray hatayspor
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2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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