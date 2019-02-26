Galatasaray taraftarından TFF’ye çok sert tepki! ‘Allah bu yaptıklarınızın hesabını soracaktır’

Erzurumspor maçı en geç 16.00 oynanmalı. 17.30 bile çok geç o hava şartlarında oynamak imkansız. Başka takımla olsa 13.30 olurdu her zaman ki gibi bize gelince kar hava saha farketmiyor #tff için. Zaten zor deplasman ama yemezler! @beINSPORTS_TR @TFF_Org

— MŞ