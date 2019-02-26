Galatasaray taraftarından TFF’ye çok sert tepki! ‘Allah bu yaptıklarınızın hesabını soracaktır’

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’ın Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın saati ortalığı karıştırdı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maçın daha erkene alınması için talepte bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın saat 19:00’da oynanacak olması nedeniyle TFF’ye tepki gösterdi. Erzurumspor’un eylül ayından bu yana maçlarını öğlen saatlerinde oynadığının altını çizen taraftarlar, sosyal medya üzerinden TFF’yi eleştiri yağmuruna tuttular.
İşte Galatasaray taraftarlarının Twitter’dan TFF’ye yönelttikleri eleştirilerden bazıları:
ULTRAASLAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray taraftar grubu Ultraaslan da Erzurumspor maçının saatine tepki gösterdi. Grup, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erzurumspor-Galatasaray maçının saat 19:00’da oynanmasının akıl tutulması ve art niyetin sonuncunun olduğunu savundu.
İşte Ultraaslan’ın resmi hesabından yaptığı paylaşım: