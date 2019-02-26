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Galatasaray taraftarından TFF’ye çok sert tepki! ‘Allah bu yaptıklarınızın hesabını soracaktır’
Galatasaray

Galatasaray taraftarından TFF’ye çok sert tepki! ‘Allah bu yaptıklarınızın hesabını soracaktır’

Galatasaray taraftarı deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçının saati nedeniyle TFF'yi eleştirdi. Sosyal medya üzerinden TFF'ye yüklenen taraftarlar, Erzurumspor'un eylül ayından bu yana maçlarını gündüz oynadığının altını çizdi.

26 Şubat 2019 16:21

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’ın Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın saati ortalığı karıştırdı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maçın daha erkene alınması için talepte bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın saat 19:00’da oynanacak olması nedeniyle TFF’ye tepki gösterdi. Erzurumspor’un eylül ayından bu yana maçlarını öğlen saatlerinde oynadığının altını çizen taraftarlar, sosyal medya üzerinden TFF’yi eleştiri yağmuruna tuttular.

26 Şubat 2019 Mitroglou bunu hep yapıyor Akhisarspor maçında 90+4'teki siftahıyla Galatasaray`a 3 puan kazandıran deneyimli golcü Konstantinos Mitroglou, daha önce forma giydiği takımlarda 23 kez 86. dakikadan sonra fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki Konstantinos Mitroglou`nun kariyerinde 90'larda attığı gol sayısı 18... İlgili Haberi Oku

İşte Galatasaray taraftarlarının Twitter’dan TFF’ye yönelttikleri eleştirilerden bazıları:

ULTRAASLAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftar grubu Ultraaslan da Erzurumspor maçının saatine tepki gösterdi. Grup, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erzurumspor-Galatasaray maçının saat 19:00’da oynanmasının akıl tutulması ve art niyetin sonuncunun olduğunu savundu.

İşte Ultraaslan’ın resmi hesabından yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 17:23 | 26 Şubat 2019
Erzurumspor Galataaray tff
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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