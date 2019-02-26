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Fenerbahçe’nin genç yıldızından Beşiktaş’a gönderme: ‘3 dediniz, 3 oldu’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin genç yıldızından Beşiktaş’a gönderme: ‘3 dediniz, 3 oldu’

Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 3-3 beraberlikle sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra olay yaratan bir paylaşıma imza attı.

26 Şubat 2019 00:17

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe nefes kesen bir derbiye imza attı. Siyah beyazlıların ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maç Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki futbolcuyla 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Beşiktaş’ta siyah beyazlı taraftarlar bir ara üçüncü gol için “Üç, üç, üç” diye bağırdı. Burak Yılmaz’ın 45+2’deki golüyle 3-0’lık üstünlüğü yakalayan Beşiktaş soyunma odasına bu skorla önde girdi.

Ancak ikinci yarıda müthiş bir mücadele sergileyen Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin U17 takımı kaptanı Ömer Faruk Beyaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarların “Üç, üç, üç” diye bağırmasına göndermede bulundu.

Son güncelleme 00:21 | 26 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe ömer faruk beyaz
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