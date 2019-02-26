Fenerbahçe’nin genç yıldızından Beşiktaş’a gönderme: ‘3 dediniz, 3 oldu’

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe nefes kesen bir derbiye imza attı. Siyah beyazlıların ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maç Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki futbolcuyla 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Beşiktaş’ta siyah beyazlı taraftarlar bir ara üçüncü gol için “Üç, üç, üç” diye bağırdı. Burak Yılmaz’ın 45+2’deki golüyle 3-0’lık üstünlüğü yakalayan Beşiktaş soyunma odasına bu skorla önde girdi.

Ancak ikinci yarıda müthiş bir mücadele sergileyen Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin U17 takımı kaptanı Ömer Faruk Beyaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarların “Üç, üç, üç” diye bağırmasına göndermede bulundu.