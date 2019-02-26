Fenerbahçe’den manidar Gökhan Gönül’lü paylaşımı!

Fenerbahçe’nin Instagram hesabı, maçın ardından ”Derbiden kareler” yazılı bir paylaşımda bulunurken skoru 3-3 yapan golün sevincinde yerde oturan eski futbolcuları Gökhan Gönül’ün fotoğrafını kullandı.
GÖKHAN GÖNÜL, GOLE SEVİNMEMİŞTİ
Gökhan Gönül, karşılaşmanın ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe’ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.
Fenerbahçe’nin yerde oturan Gökhan Gönül’ün fotoğrafını kullanması ise bazı taraftarların tepkisini çekti.
İşte o paylaşım…
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