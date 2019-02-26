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Fenerbahçe’den manidar Gökhan Gönül’lü paylaşımı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den manidar Gökhan Gönül’lü paylaşımı!

Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

26 Şubat 2019 07:59

Fenerbahçe’nin Instagram hesabı, maçın ardından ”Derbiden kareler” yazılı bir paylaşımda bulunurken skoru 3-3 yapan golün sevincinde yerde oturan eski futbolcuları Gökhan Gönül’ün fotoğrafını kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL, GOLE SEVİNMEMİŞTİ

Gökhan Gönül, karşılaşmanın ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe’ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.

Fenerbahçe’nin yerde oturan Gökhan Gönül’ün fotoğrafını kullanması ise bazı taraftarların tepkisini çekti.

İşte o paylaşım…

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Derbiden kareler. #BJKvFB

Fenerbahçe SK (@fenerbahce)’in paylaştığı bir gönderi ()

25 Şubat 2019 Gökhan Gönül golü attı ama sevinmedi! Beşiktaş`ın derbideki ilk golünü atan Gökhan Gönül`ün, eski takımına karşı bulduğu golün ardından gol sevinci yaşamaması dikkat çekti. Beşiktaş`ın ikinci golünde penaltıyı kazandıran isim de Gökhan Gönül oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:05 | 26 Şubat 2019
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