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Fenerbahçe’den Beşiktaş yönetimine teşekkür
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Beşiktaş yönetimine teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Beşiktaş derbisi sonrası misafirperverliklerinden dolayı siyah-beyazlı yönetime teşekkür mesajı yayımladı.

26 Şubat 2019 11:33

Sarı-lacivertli kulüp, dün Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için bir teşekkür mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler yer verildi:

“Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında oynadığımız deplasman mücadelesinde, başta Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman olmak üzere tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyelerine, gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız. Sezon başından bu yana vurguladığımız, derbide de bir örneği hayata geçirilen bu Fair Play ortamının, Türk futbolunda ilelebet devam etmesini ve örnek olmasını dileriz.”

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Son güncelleme 11:33 | 26 Şubat 2019
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