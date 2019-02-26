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Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

26 Şubat 2019 16:15

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 16:15 | 26 Şubat 2019
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