Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.