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Eskişehirspor’un bileği bükülmüyor!
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’un bileği bükülmüyor!

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer tahtasının açılması ile birlikte çıktığı 4 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

26 Şubat 2019 09:59

Ligin ilk yarısını düşme potasında tamamlayan Eskişehirspor'da ligde 24. haftaya girilirken yüzler gülüyor. Devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu 16 yeni isimle güçlendiren Kırmızı Şimşekler, çıktığı 4 maçın hepsinden puan almayı başardı.

Son mağlubiyetini ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı Balıkesirspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Eskişehir, basamakları da birer birer atlıyor. Ligin iddialı ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 3-1, Karabükspor'u 4-0 yenen siyah-kırmızılılar, 6 puanı cebine koydu. Daha sonra Denizlispor ile puanları paylaşırken, Gazişehir FK ile de 1-1 berabere kaldı. Bu skorlarla 4 haftada 8 puan almayı başaran takım, ligde düşme potasından uzaklaşarak 14'üncü sıraya yükseldi. Eskişehir ekibinde şimdi tüm gözler 2 Mart Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacağı Adana Demirspor galibiyetine çevrildi.

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Son güncelleme 10:00 | 26 Şubat 2019
eskişehirspor tff 1.lig
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23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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