Ersun Yanal’dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi: ‘Takıma mesaj yollamak gerekiyordu’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 3-0 geriye düşmelerine rağmen 3-3 beraberlikle tamamladıkları Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Devre arasına 3-0 geride giren sarı lacivertlilerin ikinci yarıda nasıl toparlandığı sorusuna yanıt veren Yanal, “Biz iyi bir takımız. Takım olmak uzun süreç isteyen bir iş. Bu sahada gerçekleşir. Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor. Bir kişinin oynadığı bir oyun değil bu. Kalabalık bir oyunun ciddi şekilde ahenge ihtiyacı var. Emin olun çıkardığım oyuncular dahil hiçbir oyuncudan şikayet etme hakkım yok. Takım kötü olunca bir iki kişiye bağlamak yanlış olur. Isla ve Moses’ı oyundan aldım takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu, birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı.” dedi.

Her maçın önemli olduğuna dikkat çeken Yanal, “Beşiktaş iyi bir takım. Biz ikinci yarı daha iyi oynadık. Maç gitti geldi. Bize de dönebilirdi. Fenerbahçe bu sıraların takımı değil. Ama bir kez içinize bu korku ve kaygı girince bunu yönetmekte zorlanıyorsunuz. Fenerbahçe kafası dik ve önüne bakmadan yürüyecek. Her maç bizim için önemli. Bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. İnanıyoruz, inandık. Galip de gelebilirdik.” ifadelerini kullandı.

Taraftarın desteğine değinen Yanal, “Oyuncuların bunu sürdürmesi ve kazanma arzusu yüksek olması gerekiyor. Bunu da öğrendiğimizi düşünüyorum. Mazeret uydurmadan bütün maçları kazanmalıyız. Taraftara söylenecek aslında hiçbir şey yok. Taraftar her zaman haklıdır. Onların inandıkları takım Fenerbahçe. Fenerbahçe’yi onlar kalplerinde ve ruhlarında barındırıyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğü böyle bir büyüklük. Onların verdiği her zaman büyük destek.” şeklinde konuştu.

Tolgay Arslan`dan dürüm açıklaması! Devre arasında Beşiktaş`tan Fenerbahçe`ye transfer olan Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş`a karşı oynadığı ilk maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“OYUNCULARIM PAS VERDİ, BEN DE GOL ATTIM”

İkinci yarı oyuna reaksiyon verecek isimlere ihtiyaç duyduklarını anlatan Yanal, “Oyuncularım pas verdi, ben de gol attım. Oyuncularım en iyi yaptıkları işi yaptı. Bize de birkaç dokunuş yapmak kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İki oyuncu değişikliğiyle bu gerçekleşecek bir şey değil. Bütün takımın refleksiyle bunu yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı Beşiktaş’ın baskısına karşılık veremediklerini aktaran Yanal, “Bu, tamamen psikolojik bir tutum. Ne merkezi ne de kanatları tutabildik. Oyun tutumumuzu ikinci yarı değiştirdik ve kendi oyunumuzu sahaya koyduk. Oyuncularımın bu refleksi bizi umutlandırdı. Taraftarımızın bize olan güveni de arttı bu sonuçla.” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş`ten Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama: `Kazanabileceğimiz maçı rakibe verdik` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-0 öne geçmelerine rağmen 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

“SONRAKİ DÖNEMİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY KURTARMAZ”

Fenerbahçe’nin büyük bir takım olduğunu belirten Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Performansımızı yeterli bulmuyorum. Performansımızın iyi olmamasına sebep olan etken faktörlerin ortadan kalktığı görüşündeyim. Takım olamamış, sonuç alamamış, ligde kötü günler geçiren bir Fenerbahçe vardı. Üç kulvardaydık. Bu 3 kulvar takım olamayan bir ekip için 2-3 günde bir maç demekti. Her maçta da 5-6 oyuncu rotasyon yaptık. Her kulvarda mutlaka birkaç yarayla çıkıp başka bir takımla oynadık. Bu süreci yönetmek, takım olamayan bir ekip için oldukça zor. Bu sürecin zorlukları hala devam ediyor.

Antrenmana çıkan 32 oyuncumuz var. Bunu normal seviyelere getirmemiz lazım. Maalesef sezon sonu geliyor, bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 24 kişilik bir takım organizasyonuna gelmek ve bunu yaparken de az yara almak zor bir süreçtir. Üç kulvarda bunu yönetmekte çok zorlandık. Baktığınızda üst üste 2 maç aynı kadroyla oynama sıkıntısını yaşadık. Son dakikalarda puanlar kaybettik. Maalesef Türkiye’de her takımın başına gelir ama bizim başımıza fazla geldi.

Hakemlerden değil ama hakemlerin ortamından şikayetçiyim. Onların yönetilme şeklinden şikayetçiyim. Bunun gazabına uğradık. En fazla yara alan takım olduk. Zaten problemlerimiz vardı. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum ama 30-35 dakikalık oyunlar bize umut verdi. Takımımızın kadrosunun ne olması gerektiğini biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacaktır. Bunun acısını çıkaracağız. Herkes hırslı ve hevesli. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizi bekleyeni de biliyoruz. Fenerbahçe’nin bundan sonraki dönemini şampiyonluktan başka bir şey kurtarmaz. Bunun için doğru hazırlanmak gerekir. Doğru sıçramayı yapmak için iyi hazırlanmak gerekli.”

Mehmet Demirkol: `Şenol Güneş`in Fenerbahçe karşısında biraz kimyası bozuluyor...` Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Şenol Güneş`i, Brezilya karşısında, Inter karşısında, Lille karşısında, Galatasaray karşısında, Beşiktaş karşısında, Trabzonspor karşısında izledik. Şenol Hoca, maçlarda yüzde 100`ünü verir. Fenerbahçe karşısında yüzde 100`ünü veremiyor. Biraz kimyası bozuluyor ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku