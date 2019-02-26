Denizlispor’a lig yeni başlıyor

Rakibiyle zirvede puan farkını açma şansını kullanamayıp koltuktan averajla inen yeşil-siyahlılar, Osmanlıspor’u unutup deplasmandaki Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandı. Takımıyla çıktığı 15. maçta ilk kez sahadan boynu bükük ayrılan, haftanın ilk çalışması öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Yücel İldiz, “Tek maçı kazanan değil, sezonu kazanan şampiyon olur” dedi.

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İldiz, “Osmanlıspor maçını bırakıp tamamen Elazığspor’a konsantre olmalıyız. Kalan haftaları maç maç ele alacağız. Mutlu sona haftayı değil sezonu zirvede bitiren takım ulaşacak” diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de şampiyonluk için takım olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, “Osmanlıspor maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak önümüze bakmamız gerekiyor. Biz iyi ve karakterli bir takımız. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.