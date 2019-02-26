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CSM Bükreş: 1 – Fenerbahçe Opet: 3 | Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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CSM Bükreş: 1 – Fenerbahçe Opet: 3 | Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda altıncı ve son maçına çıkan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Sala Polivalenta’da Romanya temsilcisi C.S.M. Bucuresti ile oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı Melekler, bu galibiyetle grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

26 Şubat 2019 23:02

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş’i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Başkent Bükreş’teki Polivalenta Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-11, 21-25, 25-19 ve 25-14’lük setlerle 3-1 kazandı.

Oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan ve 16 puanla grubu lider kapatan Fenerbahçe Opet, adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet'in çeyrek finaldeki rakibi 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Son güncelleme 23:02 | 26 Şubat 2019
Fenerbahçe Opet Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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