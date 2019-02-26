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Cihat Arslan, Bosna Hersek Ligi’nde
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Cihat Arslan, Bosna Hersek Ligi’nde

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga BiH) ekiplerinden Çelik, Akhisarspor'un eski teknik direktörü Cihat Arslan ile anlaştı.

26 Şubat 2019 14:17

Zenica şehri takımlarından Çelik’ten yapılan açıklamada, teknik direktör Adnan Örnek’in görevine yönetim tarafından son verildiği ve Cihat Arslan’ın kırmızı-siyahlı takımın başına getirildiği ifade edildi. Açıklamada, Arslan’ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve herhangi bir ücret almayacağı belirtildi.

1945 yılında kurulan ve ülkenin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Çelik, 12 takımın mücadele ettiği Bosna Hersek 1. Futbol Ligi’nde 8. sırada bulunuyor. Bir dönem Elvir Bolic ve Mladen Krstajic gibi isimlerin de forma giydiği Çelik’in tarihinde 3 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Son güncelleme 14:17 | 26 Şubat 2019
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