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Çaykur Rizespor’da Aatif Chahechouhe sakatlandı!
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’da Aatif Chahechouhe sakatlandı!

Çaykur Rizespor´un 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe sakatlandı.

26 Şubat 2019 18:19

Spor Toto Süper Lig´in ikinci yarısında oynadığı 6 maçın 5´ini kazanan ve 1´ini beraberlikle tamamlayan Çaykur Rizespor´da yakalanan 6 maçlık çıkışta takıma önemli katkı sağlayan Aatif Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Yeşil mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda görev alan Aatif Chahechouhe´nun bugün saat 17.30´da antrenman öncesi planlanan basın toplantısının da sakatlığı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, tecrübeli futbolunun hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alıp almayacağının ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

26 Şubat 2019 Fenerbahçe`de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı Spor Toto Süper Lig`in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor`u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:24 | 26 Şubat 2019
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor Fenerbahçe
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