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Burak Yılmaz maç sonu isyan etti! ‘3-0’dan 3-3 olmaz!’
Beşiktaş

Burak Yılmaz maç sonu isyan etti! ‘3-0’dan 3-3 olmaz!’

Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2019 00:05

Süper Lig’de oynanan derbilerde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (8) olan Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan 3-3 sona eren Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Burak Yılmaz, “Benim için güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra anlamı yok. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, çok üzgünüz. Bize yakışmayan bir futbol sergiledik ikinci yarıda. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Son anlarda bir pozisyon yakaladım, atabilirdik ama atamadım. Bu pozisyon için de bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Çok büyük maç ama 3-0’dan 3-3’e getirmemiz gerekiyordu, bize yakışmadı” dedi.

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Son güncelleme 00:17 | 26 Şubat 2019
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