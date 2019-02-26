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Boluspor galibiyeti hedefliyor
TFF 1.Lig

Boluspor galibiyeti hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Boluspor, 24. haftada konuk edeceği İstanbulspor karşısında galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

26 Şubat 2019 13:59

Ligde sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 9 haftayı 7 galibiyet, 2 beraberlikle geride bırakan, daha sonra düşüşe geçerek puan kayıpları yaşayan Boluspor’da, İstanbulspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi açıklamada bulunan teknik direktör Orhan Kaynak, takımın sıkıntılı dönem geçirdiğini, bunu atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak, teknik ve taktik anlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Fiziksel olarak sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Alınan yenilgiler takımı daha çok demoralize ediyor. Bunun üstesinden gelecek kapasitede oyuncularımız var. Biz bir camiayız. Takım olarak hareket etmek zorundayız. Bunu başaracağız. Buna inanıyorum. Oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz.” diye konuştu.

Ligin 23. haftasını 32 puan ve averajla 9. sırada geçen kırmızı-beyazlı ekip, 3 Mart’ta Bolu Atatürk Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Son güncelleme 13:59 | 26 Şubat 2019
boluspor Spor Toto 1. Lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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