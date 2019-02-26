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SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten ‘istifa’ açıklaması!
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten ‘istifa’ açıklaması!

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa edeceği iddiaları kamuoyunda yer almıştı. Tecrübeli teknik adam yayınladığı basın açıklaması ile bu konuya yanıt verdi

26 Şubat 2019 19:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçından sonra istifa edeceği dedikodularına bir basın açıklaması yayınlayarak yanıt verdi.

Kaos oluşturulmak istendiğini dile getiren Güneş, “Kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır… Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır” ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş ile sözlemesi sezon sonunda bitecek. Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

 

İşte Şenol Güneş’in açıklamaları;

“Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim…

Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim. Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır…

Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır… Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır…

Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef sağduyulu herkesin malumudur.. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum…”

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Son güncelleme 23:26 | 26 Şubat 2019
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