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Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi skorla bitti, sosyal medya yıkıldı! İşte tepkiler
Futbol

Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi skorla bitti, sosyal medya yıkıldı! İşte tepkiler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medyada da gündem tarihi derbi oldu. İki takımın da siyah ve beyaz gibi performansları ile Fenerbahçe'nin maçı 3-0'dan 3-3'e getirip geri dönüşe imza atması gündeme damga vurdu.

26 Şubat 2019 06:42

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kalırken ilk yarıyı Beşiktaş’ın 3-0 önde kapatması ancak ikinci yarıda Fenerbahçe’nin inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak maçı durumu 3-3’e getirmesi sosyal medyada gündemi oluşturdu. İki takımın da adeta siyah ve beyaz gibi performanslar sergilemesi üzerine Twitter’da gündem de derbi oldu. İşte o yorumların bazıları:

25 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe`nin muhteşem dönüşüne engel olamadı ve tarihi bir sonuçla maç 3-3 sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 06:42 | 26 Şubat 2019
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