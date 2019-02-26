Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi skorla bitti, sosyal medya yıkıldı! İşte tepkiler

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kalırken ilk yarıyı Beşiktaş’ın 3-0 önde kapatması ancak ikinci yarıda Fenerbahçe’nin inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak maçı durumu 3-3’e getirmesi sosyal medyada gündemi oluşturdu. İki takımın da adeta siyah ve beyaz gibi performanslar sergilemesi üzerine Twitter’da gündem de derbi oldu. İşte o yorumların bazıları:
İnanılmaz bir derbi oldu. 1-Beşiktaş, 1-0 kaybetse bu kadar yaralanmazdı. 2-Fenerbahçe 1-0 kazansa bu kadar sevinmezdi…
— Kenan Başaran (@qbasaran) 25 Şubat 2019
Burası alternatif ya da diğer seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp..
Aklı Beşiktaş'ta olmayan kim varsa gidebilir..
— Fırat Günayer (@firatgunayer) 25 Şubat 2019
Beşiktaşlı olsam baya huzurlu uyurdum. Asrın mevzusundan yırttılar. 3-0 bitse bu kadar huzurlu uyumazdım.
— Batuhan Batılı (@batuhanbatili) 25 Şubat 2019
Beşiktaş kadrosuyla 3-0 yaptı. Araftaki Şenol Güneş bakınca 3-3 oldu..
Futbolcular 3-5 yıllık Derbi 110 yıllık… O tarihin parçası hissetmiyorsan; bakarsın…
— Bülent Timurlenk (@timblnt) 25 Şubat 2019
ilk yarı biz, ikinci yarı fener oynadı hatta galibiyeti kaçırdı. bu maç net hocaya yazar, lens sen de pılını pırtını topla git artık kardeşim senden hiçbir şey olmaz…
— kutup zencisi (@kutupzencisi) 25 Şubat 2019
Bu akşam alınan 3-3'lük beraberlik 0-1 kazansak ya da düz olaysız 0-2, 1-3'den daha büyük etki yarattı. Marcelo'nun kendi kalesine gol attığı derbi gibi. Etkisi devam etmeli. Cumartesi Rize maçı reaksiyonunu merak ediyorum.
— Yiğit Yılmaz (@Ygtylmz) 25 Şubat 2019
istanbuldan ucaga bindigimde mac baslamamisti indim baktim ilk yari bitmis, 0-3 restorana gelirken yolda cepten ikinciyariyi seyretmeye basladim aman Allahım arka arkaya geldi restoranda tamamladik maci burdaki FBlilerle, her golde restiran yikildi millet bize bakiyo manyak diye
— Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) 25 Şubat 2019
Bu takım ne kadar kötü olursa olsun Fenerbahçe onuru bir şekilde bizi utandırmadan çıkıyor bu derbilerden. Sadece ismimiz bile yenilmemize engel oluyor cidden
— Kostas (@SloukasBey) 25 Şubat 2019
Pazartesi oynanan derbiler böyle olacaksa tüm derbiler pazartesi oynansın.
— Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) 25 Şubat 2019
öyle bir f.bahçe izledim ki, artık bu sezon sırtı yere gelmez.. öyle bir beşiktaş gördüm ki, kaçırdığı bu fırsatı çok arar.. pic.twitter.com/REc25LoLOX
— İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 25 Şubat 2019