Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi skorla bitti, sosyal medya yıkıldı! İşte tepkiler

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kalırken ilk yarıyı Beşiktaş’ın 3-0 önde kapatması ancak ikinci yarıda Fenerbahçe’nin inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak maçı durumu 3-3’e getirmesi sosyal medyada gündemi oluşturdu. İki takımın da adeta siyah ve beyaz gibi performanslar sergilemesi üzerine Twitter’da gündem de derbi oldu. İşte o yorumların bazıları:

İnanılmaz bir derbi oldu. 1-Beşiktaş, 1-0 kaybetse bu kadar yaralanmazdı. 2-Fenerbahçe 1-0 kazansa bu kadar sevinmezdi… — Kenan Başaran (@qbasaran) 25 Şubat 2019

Burası alternatif ya da diğer seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp.. Aklı Beşiktaş'ta olmayan kim varsa gidebilir.. — Fırat Günayer (@firatgunayer) 25 Şubat 2019

Beşiktaşlı olsam baya huzurlu uyurdum. Asrın mevzusundan yırttılar. 3-0 bitse bu kadar huzurlu uyumazdım. — Batuhan Batılı (@batuhanbatili) 25 Şubat 2019

Beşiktaş kadrosuyla 3-0 yaptı. Araftaki Şenol Güneş bakınca 3-3 oldu.. Futbolcular 3-5 yıllık Derbi 110 yıllık… O tarihin parçası hissetmiyorsan; bakarsın… — Bülent Timurlenk (@timblnt) 25 Şubat 2019

ilk yarı biz, ikinci yarı fener oynadı hatta galibiyeti kaçırdı. bu maç net hocaya yazar, lens sen de pılını pırtını topla git artık kardeşim senden hiçbir şey olmaz… — kutup zencisi (@kutupzencisi) 25 Şubat 2019

Bu akşam alınan 3-3'lük beraberlik 0-1 kazansak ya da düz olaysız 0-2, 1-3'den daha büyük etki yarattı. Marcelo'nun kendi kalesine gol attığı derbi gibi. Etkisi devam etmeli. Cumartesi Rize maçı reaksiyonunu merak ediyorum. — Yiğit Yılmaz (@Ygtylmz) 25 Şubat 2019

istanbuldan ucaga bindigimde mac baslamamisti indim baktim ilk yari bitmis, 0-3 restorana gelirken yolda cepten ikinciyariyi seyretmeye basladim aman Allahım arka arkaya geldi restoranda tamamladik maci burdaki FBlilerle, her golde restiran yikildi millet bize bakiyo manyak diye — Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) 25 Şubat 2019

Bu takım ne kadar kötü olursa olsun Fenerbahçe onuru bir şekilde bizi utandırmadan çıkıyor bu derbilerden. Sadece ismimiz bile yenilmemize engel oluyor cidden — Kostas (@SloukasBey) 25 Şubat 2019

Pazartesi oynanan derbiler böyle olacaksa tüm derbiler pazartesi oynansın. — Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) 25 Şubat 2019

öyle bir f.bahçe izledim ki, artık bu sezon sırtı yere gelmez.. öyle bir beşiktaş gördüm ki, kaçırdığı bu fırsatı çok arar.. pic.twitter.com/REc25LoLOX — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 25 Şubat 2019

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 23. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, Fenerbahçe`nin muhteşem dönüşüne engel olamadı ve tarihi bir sonuçla maç 3-3 sona erdi. İlgili Haberi Oku