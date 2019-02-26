Tarihi BJK FB derbisi: Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti izle! 6 gol ve unutulmaz geri dönüş…

Beşiktaş Fenerbahçe maçı son yılların en unutulmaz derbiler arasında yer alacak gibi görünüyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 3-0 öne geçen Beşiktaş yediği gollerle 3-3’lük skora razı oldu. İşte gol düellosuna dönen derbinin özeti ve merak edilen detayları…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ÖZET İZLE

MAÇ SONRASI KONUŞULAN PAYLAŞIM

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında 3-0 geriden gelip sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından soyunma odasında takım arkadaşı Ayew ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Fransız yıldız altına “2. yarıda Fenerbahçe karakterini ve ruhunu gösterdi. İstanbul siyah ve beyaz olmayacak.” notunu düştü.

TOLGAY’DAN DÜRÜM AÇIKLAMASI

Karşılaşmayla ilgili konuşan Tolgay Arslan, “İlk yarı çok kötü oynadık, maça kötü başladık. İlk yarı bitince taraftarlara baktım ve bu maçı çevireceğimizi gördüm. İkinci yarı kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür edeerim. Benim adımdan zor bir maç oldu. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ederim, beni bugüne kadar hep desteklediler.” dedi.

Beşiktaşlı taraftarlara yönelik açıklama yapan Tolgay Arslan, “Beşiktaş taraftarına mesajım var, o maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyu burada kaptıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.” diye konuştu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arasındaki konuşmasıyla ilgili de açıklama yapn Tolgay Arslan, “Devre arasında hocamız, Beşiktaş'ın daha iyi takım olmadığını hatırlattı.” ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: HAYAL KIRIKLIĞI

Süper Lig'de oynanan derbilerde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe (8) olan Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan 3-3 sona eren Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Burak Yılmaz, “Benim için güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra anlamı yok. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz, çok üzgünüz. Bize yakışmayan bir futbol sergiledik ikinci yarıda. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Son anlarda bir pozisyon yakaladım, atabilirdik ama atamadım. Bu pozisyon için de bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Çok büyük maç ama 3-0'dan 3-3'e getirmemiz gerekiyordu, bize yakışmadı” dedi.

ERSUN YANAL’DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları derbi müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu. Yanal 3-0 geride kapattıkları devre arasında soyunma odasında yaşananlarla ilgili “Isla ve Moses’ı oyundan aldım takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu, birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı.” dedi.

1960 BU YANA İLK KEZ…

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık şok bir sonuçla girdi.

Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle 3-0 geriye düşen sarı lacivertliler, soyunma odasına bu skorla girdi.

Fenerbahçe, 18.12.1960'dan (0-3 v Galatasaray) bu yana ilk kez Beşiktaş veya Galatasaray ile karşılaştığı bir lig derbisinin ilk yarısını üç farklı geride kapattı.

Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı lacivertliler, ikinci yarıda attığı üç golle deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.