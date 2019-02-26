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Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini markette izleyen baba ve oğlunun gol sevinci

Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Şubat 2019 12:54

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenik durumu düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Nefes kesen karşılaşmayı Düzce'de işlettikleri markette izleyen baba ve oğlu ise Fenerbahçe'nin attığı 3. golde adeta sevinçten kendilerinden geçti.

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Beraberlik golü ile birbirlerine sarılarak sevinen sarı-lacivertli baba ve oğlunun coşkulu anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maçı dikkatle izleyen ikili, Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşıyor. Bulundukları yerden fırlayan ikili, golü önce birbirine sarılarak kutluyor. Uzun süren gol sevincinde sarı-lacivertli genç ise dakikalarca market içinde sevinç turu atıyor.

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Son güncelleme 13:03 | 26 Şubat 2019
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