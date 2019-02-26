Altınordu’ya tanıdık rakip

Geçen sezon İzmir ekibinde rakip fileleri 13 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet Mirkan Aydın, 2014-2017 yılları arasında 3 sezon Altınordu savunmasında görev alan stoper Yusuf Abdioğlu ve 2013-14 sezonunda attığı 27 golle 2. Lig’de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz, bu kez Hatayspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak.

Üç futbolcunun da eksilerini ve artılarını iyi bilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kritik karşılaşma öncesi öğrencilerine eski oyuncuları konusunda tüyolar veriyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini markette izleyen baba ve oğlunun gol sevinci Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi iş yerlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. İlgili Haberi Oku