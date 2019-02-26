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Altınordu’ya tanıdık rakip
TFF 1.Lig

Altınordu’ya tanıdık rakip

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Hatayspor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Altınordu, tanıdık yüzlerle karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2019 13:02

Geçen sezon İzmir ekibinde rakip fileleri 13 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet Mirkan Aydın, 2014-2017 yılları arasında 3 sezon Altınordu savunmasında görev alan stoper Yusuf Abdioğlu ve 2013-14 sezonunda attığı 27 golle 2. Lig’de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz, bu kez Hatayspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak.

Üç futbolcunun da eksilerini ve artılarını iyi bilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kritik karşılaşma öncesi öğrencilerine eski oyuncuları konusunda tüyolar veriyor.

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Son güncelleme 13:02 | 26 Şubat 2019
altınordu Spor Toto 1. Lig
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