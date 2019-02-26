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Altay’ın deplasman performansı
TFF 1.Lig

Altay’ın deplasman performansı

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hesapları yapmaya başlayan 11. sıradaki Altay, bu sezon deplasman maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

26 Şubat 2019 13:14

İç saha performansına göre 14. sırada küme düşme adayı olan siyah-beyazlılar, dış saha karnesine göre ise 5. basamakta yer alıyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan İzmir temsilcisi 19 puan topladı.

Gurbette rakip fileleri 21 kez sarsan Altay, en skorer ikinci deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Altay taraftarı önünde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alıp 12 puanla yetindi. Ligde pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok’la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımda cezalı Putsila ve Tavares bu hafta forma giyemeyecek.

26 Şubat 2019 Denizlispor`a lig yeni başlıyor SPOR Toto 1. Lig`de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:14 | 26 Şubat 2019
altay Spor Toto 1. Lig
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