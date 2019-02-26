Altay’ın deplasman performansı

İç saha performansına göre 14. sırada küme düşme adayı olan siyah-beyazlılar, dış saha karnesine göre ise 5. basamakta yer alıyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan İzmir temsilcisi 19 puan topladı.

Gurbette rakip fileleri 21 kez sarsan Altay, en skorer ikinci deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Altay taraftarı önünde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alıp 12 puanla yetindi. Ligde pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok’la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımda cezalı Putsila ve Tavares bu hafta forma giyemeyecek.

Denizlispor`a lig yeni başlıyor SPOR Toto 1. Lig`de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek. İlgili Haberi Oku